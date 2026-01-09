Piano terapeutico alimentare negato a una minore l’Asp di Catanzaro sblocca il caso

L’Asp di Catanzaro ha finalmente sbloccato il piano terapeutico alimentare negato a una minore, dopo un intervento istituzionale mirato all’ascolto e alla sensibilità. La decisione segna un passo importante verso la tutela dei diritti delle persone più vulnerabili e dimostra l’importanza di un approccio attento e responsabile nelle questioni sanitarie.

Un intervento istituzionale improntato all'ascolto e alla sensibilità ha permesso di risolvere una delicata vicenda sanitaria che ha coinvolto una minore. L' Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione territoriale di Catanzaro ha espresso un sentito ringraziamento al Generale Antonio Battistini, Direttore generale dell' Asp di Catanzaro, per l'attenzione dimostrata. Parole di gratitudine sono state espresse anche dalla madre della minore, Anna Raffaele, che ha evidenziato la professionalità, la delicatezza e la concretezza dimostrate dal Generale Battistini

