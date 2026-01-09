Piano terapeutico alimentare negato a una minore l’Asp di Catanzaro sblocca il caso

L’Asp di Catanzaro ha finalmente sbloccato il piano terapeutico alimentare negato a una minore, dopo un intervento istituzionale mirato all’ascolto e alla sensibilità. La decisione segna un passo importante verso la tutela dei diritti delle persone più vulnerabili e dimostra l’importanza di un approccio attento e responsabile nelle questioni sanitarie.

Un intervento istituzionale improntato all’ascolto e alla sensibilità ha permesso di risolvere una delicata vicenda sanitaria che ha coinvolto una minore. L’ Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione territoriale di Catanzaro ha espresso un sentito ringraziamento al Generale Antonio Battistini, Direttore generale dell’ Asp di Catanzaro, per l’attenzione dimostrata. La situazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

