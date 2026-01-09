Phantom Blade Zero si mostra in un nuovo trailer dietro le quinte con NVIDIA

Phantom Blade Zero si presenta con un nuovo trailer dietro le quinte, realizzato in collaborazione con NVIDIA. Il video offre uno sguardo dettagliato sulla visione creativa, lo stile artistico e le tecnologie impiegate nel progetto, fornendo informazioni utili per gli appassionati e gli addetti ai lavori. Un’occasione per conoscere più da vicino un titolo che mira a combinare innovazione e qualità visiva.

Phantom Blade Zero riaccende i riflettori su di sé con un nuovo trailer dietro le quinte che approfondisce visione, stile e tecnologia del progetto. Il filmato, pubblicato da S-Game in collaborazione con NVIDIA, alterna sequenze di gameplay inedite a momenti di racconto dello sviluppo. L'obiettivo è chiarire cosa renda questo action così particolare e perché venga descritto come un "film di kung fu giocabile". Il video contribuisce anche a definire meglio l'identità del titolo, dopo mesi di curiosità e discussioni. Il lancio, ormai vicino, rende questo approfondimento particolarmente significativo.

