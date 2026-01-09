Perugia un Natale nel segno della partecipazione A Capodanno oltre 7mila presenze in piazza
Perugia celebra il Natale con un’atmosfera di partecipazione condivisa, coinvolgendo cittadini e operatori economici. Le iniziative natalizie hanno registrato un riscontro positivo, contribuendo a rafforzare il senso di comunità. A Capodanno, la piazza ha accolto oltre 7.000 persone, sottolineando l’interesse e la vitalità della città durante le festività. Un periodo che ha evidenziato l’importanza della partecipazione collettiva nel creare un’atmosfera festosa e di coesione.
Un Natale all'insegna della partecipazione con un importante riscontro anche dal punto di vista degli operatori economici della città. Il programma delle festività natalizie promosso dal Comune di Perugia ha offerto un calendario ricco di eventi culturali, musicali e di intrattenimento che ha. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Record di presenze per il Polo EUR: oltre 1,5 milioni di presenze nel 2025, +50% rispetto all'anno precedente
Leggi anche: Palmoli, oltre 7mila firme per la “famiglia nel bosco”: attesa per la decisione della Procura
La città di Perugia rafforza l’attrattiva con un Natale diffuso.
A Perugia un 'Natale insieme' - Le "luminarie d'artista" di Mimmo Paladino e i "giardini d'inverno", ossia allestimenti natalizi con piante ornamentali illuminate sono tra le novità del programma degli eventi natalizi di Perugia, ... ansa.it
Perugia accende il Natale: inaugurate le luminarie e le Luci d’Artista di Mimmo Paladino - Ieri sera, nel cuore del centro storico, la Sindaca Vittoria Ferdinandi, insieme al Direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria Costantino D’Orazio, ... ilmessaggero.it
Natale Biancorosso: entusiasmo e passione alla cena dei tifosi del Perugia Club - Grande entusiasmo e partecipazione, con selfie, autografi e la lotteria, alla cena dei tifosi in occasione del tradizionale ... lanazione.it
https://umbria7.it/2026/01/regione-ecco-i-contributi-per-il-natale-ad-assisi-80mila-euro-a-perugia-70mila-a-terni-foligno-e-spoleto-35mila/fbclid=IwY2xjawPGA3dleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeCh9dBY9EzS5rQz4C - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.