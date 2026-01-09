Perugia un Natale all' insegna della partecipazione A Capodanno oltre 7mila presenze in piazza

Perugia presenta un Natale caratterizzato da partecipazione e interesse, con un riscontro positivo anche per gli operatori economici locali. Durante le festività, la città ha attirato numerosi visitatori, creando un'atmosfera condivisa e vivace. A Capodanno, in piazza, si sono registrate oltre 7.000 presenze, testimonianza di un periodo di festa che ha coinvolto tutta la comunità.

A Perugia un 'Natale insieme' - Le "luminarie d'artista" di Mimmo Paladino e i "giardini d'inverno", ossia allestimenti natalizi con piante ornamentali illuminate sono tra le novità del programma degli eventi natalizi di Perugia, ... ansa.it

Perugia, Natale e Capodanno: da oggi la città si tuffa nella tradizione delle feste. Pista di ghiaccio e cuore gigante acchiappaselfie - Pista di ghiaccio, alberi, luci, mercatini e tanti eventi rivolti a tutti per «un Natale che non sarà solo del centro, ma anche dei suoi borghi e di tutti i quartieri». ilmessaggero.it

La città di #Perugia rafforza l’attrattiva con un Natale diffuso #AndreaStafisso #Befana #capodanno #comunità #Cultura #eventi #GalleriaNazionale #Luminarie #MimmoPaladino #mostra #Natalediffuso #Partecipazione #Turismo #valoreaggiunto #visitatori - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.