Perugia un Natale all' insegna della partecipazione A Capodanno oltre 7mila presenze in piazza

Perugia presenta un Natale caratterizzato da partecipazione e interesse, con un riscontro positivo anche per gli operatori economici locali. Durante le festività, la città ha attirato numerosi visitatori, creando un'atmosfera condivisa e vivace. A Capodanno, in piazza, si sono registrate oltre 7.000 presenze, testimonianza di un periodo di festa che ha coinvolto tutta la comunità.
Un Natale all'insegna della partecipazione con un importante riscontro anche dal punto di vista degli operatori economici della città. Il programma delle festività natalizie promosso dal Comune di Perugia ha offerto un calendario ricco di eventi culturali, musicali e di intrattenimento che ha.
Perugia festeggia la Befana nonostante il maltempo, eventi e solidarietà in centro storico.
