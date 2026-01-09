Perugia Rossella Peruzzi il ricordo che commuove | Vorrei avere con me questi due angeli speciali

Rossella Peruzzi, direttrice artistica e figura pubblica di Perugia, ha condiviso sui social una fotografia d'infanzia con i suoi genitori, suscitando emozioni profonde. In un post semplice e intimo, esprime il desiderio di avere ancora con sé quei due “angeli speciali”, ricordando con commozione i momenti di affetto e protezione vissuti insieme. Un racconto che tocca il cuore e invita alla riflessione sui legami familiari e il valore dei ricordi.

