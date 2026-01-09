Perugia Rossella Peruzzi il ricordo che commuove | Vorrei avere con me questi due angeli speciali
Rossella Peruzzi, direttrice artistica e figura pubblica di Perugia, ha condiviso sui social una fotografia d'infanzia con i suoi genitori, suscitando emozioni profonde. In un post semplice e intimo, esprime il desiderio di avere ancora con sé quei due “angeli speciali”, ricordando con commozione i momenti di affetto e protezione vissuti insieme. Un racconto che tocca il cuore e invita alla riflessione sui legami familiari e il valore dei ricordi.
Un post semplice, intimo, ma capace di toccare corde profonde. Rossella Peruzzi, personaggio pubblico e direttrice artistica dell’Asd Centro Professionale Zona Danza di Perugia, ha condiviso sui social una fotografia che la ritrae bambina, piccolissima, accanto ai suoi genitori. A corredo dell’immagine, poche parole cariche di emozione: “Mi chiedi cosa sto pensando?. che vorrei avere con me questi due angeli speciali”, accompagnate da un cuore spezzato e due cuori rossi. La dichiarazione ha subito raccolto reazioni e messaggi di affetto da parte di allievi, colleghi e amici, colpiti dalla delicatezza del ricordo e dalla forza evocativa dell’immagine. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
