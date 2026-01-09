Perfetta illusione | tutto quello che c’è da sapere sul film

Perfetta illusione: trama, cast e streaming del film. Questa sera, venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Perfetta illusione, film italiano del 2022 diretto da Pappi Corsicato. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Milano. Toni e Paola sono una felice coppia in carriera, lui lavora come consulente in una Spa, lei gestisce un negozio di scarpe. I loro progetti però sono incrinati dall’improvviso licenziamento di Toni, a causa di una segnalazione di Chiara, che si propone di offrirgli un nuovo lavoro in una galleria d’arte. Infatti il sogno di Toni è sempre stato quello della pittura. 🔗 Leggi su Tpi.it

"Perfetta Illusione": trama, dov'è stato girato e la spiegazione del finale del film - Il film si chiude così su un finale aperto ma liberatorio, lasciando agli spettatori il compito di riflettere sull’equilibrio tra ambizione e realtà, sogno e responsabilità, inganno e verità. tag24.it

“Perfetta illusione” su Rai 3 e RaiPlay, Pappi Corsicato dirige un ménage a trois appassionante - Nel cast tre volti emergenti del cinema italiano: Giuseppe Maggio, Carolina Sala e l'attrice e cantante Margherita Vicario ... iodonna.it