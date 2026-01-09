Perché si tocca sempre la gola Conferenza di inizio anno il gesto di Meloni che tutti hanno notato

Durante la conferenza di fine anno della presidente Meloni, è stato notato un gesto ricorrente: il toccarsi la gola. Questo comportamento, osservato da molti, ha suscitato curiosità e interpretazioni. Analizzare i gesti di figure pubbliche può offrire spunti interessanti sulla comunicazione non verbale, contribuendo a una comprensione più approfondita del messaggio trasmesso.

La conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata seguita con grande attenzione, come da tradizione, non solo per i contenuti politici ma anche per ogni dettaglio della comunicazione. Un appuntamento che, tra bilanci dell’attività di governo e prospettive future, diventa inevitabilmente una lente attraverso cui osservare tono, linguaggio e atteggiamenti della premier davanti a una platea di giornalisti e cittadini. >> “Ecco quando si vota”. L’annuncio di Giorgia Meloni agli italiani: si anticipa, la nuova data Accanto alle risposte sui dossier più rilevanti, in molti hanno notato un particolare che non è passato inosservato: nel corso dell’incontro Meloni si è più volte portata la mano alla gola o al collo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Perché Ariana Grande tocca sempre la mano di Cynthia Erivo durante la promozione di Wicked: il gesto virale che commuove

Leggi anche: Meloni e la conferenza stampa d'inizio anno: «Trentini? Mobilitiamo tutti i canali. Sono fiduciosa dei segnali da Caracas»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Oggi non c’erano sedie libere. Non per distrazione. Ma perché, quando una vita tocca davvero gli altri, lo spazio non basta mai. Al funerale di Riccardo Minghetti la chiesa era colma. Colma di persone, ma soprattutto di silenzi trattenuti, di respiri che facevan - facebook.com facebook