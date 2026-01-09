Perché si sono lasciati | la fine della storia tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera

La relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si è conclusa. La coppia, composta da un’attrice e conduttrice e da un imprenditore, avrebbe deciso di separarsi dopo un periodo insieme. Fino ad ora, non sono stati resi pubblici i motivi della separazione, che rappresenta un momento di cambiamento per entrambi. Questa notizia segna un nuovo capitolo nelle rispettive vite personali, mantenendo un riserbo sulla vicenda.

Michelle Hunziker, 48 anni, e l'imprenditore Nino Tronchetti Provera, 56, non formerebbero più una coppia. Una rottura arrivata senza annunci ufficiali, ma resa evidente da una serie di segnali che, con il passare delle settimane, hanno preso sempre più consistenza. Da tempo i due non si mostrano insieme in pubblico, né sui social network, dove la conduttrice aveva scelto di ufficializzare la relazione con uno scatto che li ritraeva abbracciati. Un gesto che aveva fatto pensare a un legame importante, oggi però arrivato al capolinea. La fine silenziosa di una relazione sotto i riflettori. A colpire, in questa fase finale, è stata anche l'assenza totale di foto rubate.

