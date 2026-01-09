Perché non mi piego al cordoglio da social e da telegiornale per Cramontanà | sarò cinico ma prove me wrong
In un'epoca in cui i social e i media spesso amplificano il dolore, scelgo di non piegarmi al cordoglio facile per
"Non sei empatico", mi dicono: ma se il prezzo dell'empatia è l'ipocrisia, ve lo lascio. Meglio indignato che empatico, mentre vedo troppo fatalismo, troppa rassegnazione. Sono travolto dalle proteste sdegnose dolenti roventi di insegnanti sensibili e qualche “mamma influencer”: che ne sai tu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
