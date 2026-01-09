Perché la Commissione d' inchiesta sui dossieraggi Ecco 10 domande

La Commissione d'inchiesta sui dossieraggi è un'importante opportunità per chiarire questioni di interesse pubblico. In questo articolo, presentiamo dieci domande essenziali per comprendere meglio i motivi e le ragioni di questa iniziativa. Grazie al contributo di quotidiani come Giornale, Libero e Tempo, si è mantenuto vivo l'interesse su un caso che evidenzia l'importanza di un'indagine approfondita.

Se non la si fa in un caso come questo, quando mai si dovrebbe costituire una Commissione d'inchiesta? Hanno avuto un gran merito i quotidiani del nostro gruppo editoriale (Giornale, Libero, Tempo) nel sollevare e tenere vivo il caso-BellaviaReport. Diciamocelo: si mette male per quelli che potremmo chiamare i “riduzionisti”, cioè coloro che cercano da giorni di ridimensionare la portata della faccenda. 1.Il dottor Bellavia è stato ed è consulente di numerose procure. Deteneva materiale riservato? Di che (e di chi) si tratta? 2. Contemporaneamente, il dottor Bellavia era ed è consulente della trasmissione Report. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La proposta del Tempo: commissione d'inchiesta su Report e i dossieraggi. Bellavia, autogol dei legali

Depistaggi, silenzi, prove scomparse: perché le famiglie chiedono la commissione d'inchiesta sui casi di Attanasio e Paciolla

