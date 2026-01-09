Perché l’11 gennaio è una data miracolosa? Può aiutarci coi buoni propositi

L’11 gennaio è spesso considerato una data significativa perché segna il momento in cui molte persone riconsiderano i propri obiettivi e impegni per il nuovo anno. Se i propositi del 2026 sembrano già svaniti, ricorda che non tutto dipende dalla motivazione iniziale. Questa giornata può rappresentare un’occasione per riflettere, riorganizzarsi e affrontare con metodo le sfide future.

Se i tuoi buoni propositi per il 2026 sono già naufragati dopo una sola settimana, sappi che non è colpa della tua pigrizia. Il primo gennaio è spesso una data "di facciata", carica di una pressione sociale che ci spinge a correre prima ancora di aver smaltito il passato. La vera svolta, secondo gli esperti di astrologia ed energia, avviene questo weekend: l' 11 gennaio (l'111). Questa data è considerata un portale di manifestazione molto più onesto e potente, capace di trasformare i sogni in realtà concrete. Quest'anno l'11 gennaio non è una data come le altre. Proprio in questo giorno, i nodi lunari, punti matematici che in astrologia indicano il destino collettivo, cambiano segno, spostandosi sull'asse Acquario-Leone.

