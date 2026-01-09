Perché Jacques Moretti va in carcere e la moglie Jessica no La svolta nell’inchiesta di Crans-Montana

L'inchiesta sulla tragedia di Crans-Montana ha portato all'arresto di Jacques Moretti, mentre sua moglie Jessica resta libera. La vicenda, legata all’incendio nel bar Constellation, ha aperto un’ampia riflessione sulle responsabilità e le motivazioni dei coinvolti. La recente svolta nel procedimento evidenzia differenze di ruolo e colpe, sollevando domande sulla giustizia e sulla verità dietro questa drammatica notte svizzera.

Crans-Montana (Svizzera), 9 gennaio 2026 – La Svizzera è ancora sotto choc per la tragedia della notte di Capodanno nel bar Constellation di Crans-Montana: in appena 60 secondi, il seminterrato del locale è stato avvolto dalle fiamme, provocando la morte di 40 persone e il ferimento di altre 116. Il dramma oggi vive una svolta giudiziaria che fino a poche ore fa sembrava inattesa: Jacques Moretti, 49 anni, co-proprietario dell'edificio, è stato arrestato e posto in detenzione preventiva a Sion. Un vero e proprio colpo di scena, dopo che la decisione di non procedere all'arresto nei giorni scorsi aveva sollevato una lunga coda di polemiche.

