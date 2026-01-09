Perché gli operatori che spazzano le nostre strade lasciano i sacchi della raccolta negli angoli delle vie?

Da palermotoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Perché gli operatori che spazzano le nostre strade lasciano i sacchi della raccolta negli angoli delle vie, come in via G., creando disagi e ostacolando la circolazione? Questa domanda sorgere spesso tra i cittadini, desiderosi di comprendere le ragioni di queste pratiche e di favorire soluzioni più efficienti e rispettose dell’ambiente urbano.

Perché gli operatori che spazzano le nostre strade lasciano i sacchi della raccolta negli angoli delle vie davanti a negozi creando anche disagi? Proprio questi si trovano in via G.Crispi angolo via Vito Coco. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Vigilia di Natale in città: Babbo Natale sfila tra le vie deserte e i sacchi della spazzatura

Leggi anche: Strade e marciapiedi, approvato piano di interventi da 4 milioni di euro: ecco le mappa delle vie

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

perch233 operatori spazzano nostre"Perché gli operatori che spazzano le nostre strade lasciano i sacchi della raccolta negli angoli delle vie?" - Perché gli operatori che spazzano le nostre strade lasciano i sacchi della raccolta negli angoli delle vie davanti a negozi creando anche disagi? palermotoday.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.