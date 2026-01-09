Perché Emma non si è presentata ad Affari Tuoi La verità dietro al ' no' a De Martino video

Da today.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una storia d'amore intensa: nata, proseguita e terminata sotto i riflettori. Si sta parlando di Stefano De Martino (conduttore, 36 anni) ed Emma Marrone (cantante, 41 anni). Dei due - che dopo una fine burrascosa sono rimasti in ottimi rapporti - si è parlato per un fatto in particolare, di. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Stefano De Martino, il gesto per Emma ad Affari Tuoi: il video

Leggi anche: Stefano De Martino ‘canta’ Emma ad Affari Tuoi: la reazione della cantante

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.