La seconda prova di discesa a Zauchensee è stata cancellata a causa delle condizioni meteorologiche avverse. L’incertezza riguarda anche le gare previste nel fine settimana, poiché il maltempo continua a influire sull’organizzazione. La tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile si svolge in un contesto di condizioni imprevedibili, che rendono difficile pianificare gli eventi in modo definitivo.

Il meteo continua a non essere amico degli organizzatori nella tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile a Zauchensee (Austria). Dopo che ieri il primo training si era disputato su un tracciato ridotto e partenza all’altezza del superG per via del vento e della nebbia in pista, la seconda prova cronometrata è stata cancellata. Il posticipo del via alle 12:30 era già stato un segnale che ci sarebbero stati problemi nel disputare questa discesa. In nottata, come riportato dalla FISI, sono caduti circa cinque centimetri di neve. Tuttavia, la pista era stata ripulita per affrontare il training. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché é stata cancellata la seconda prova di discesa a Zauchensee. Incertezza anche per le gare del fine settimana

Leggi anche: Perché è stata cancellata la seconda prova di discesa in Val Gardena. Un solo test prima delle gare

Leggi anche: A che ora parte Sofia Goggia oggi, seconda prova discesa Zauchensee 2026: n. di pettorale, tv, streaming

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Aveva 37 anni ed era madre di tre figli. La donna è stata colpita da tre colpi di pistola alla testa da un agente dell’Ice durante un raid anti-migranti nella città del Minnesota. Stando a quanto riferito dalle forze federali, gli spari sono stati legittima difesa perché R - facebook.com facebook

Perché Tulsi Gabbard è stata esclusa dal dossier Venezuela. Di Warren P. Strobel x.com