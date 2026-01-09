Perché David Bowie Oltre lo spazio ha tutto per candidarsi a migliore biografia del Duca Bianco di sempre

Perché David Bowie. Oltre lo spazio ha tutto per essere riconosciuto come la migliore biografia del Duca Bianco di sempre. Questo libro approfondisce la vita, la carriera e l’eredità di uno degli artisti più influenti del XX secolo, offrendo uno sguardo autentico e dettagliato sulla sua evoluzione artistica e personale. Un’opera essenziale per chi desidera conoscere a fondo l’uomo dietro le maschere e le rivoluzioni musicali.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. «Quando, in quel Blue Monday del 2016, David Bowie morì, fu come se l’universo stesso avesse emesso un gemito». Sono già trascorsi dieci anni esatti dalla sua scomparsa, e chi lo direbbe, sarà che la sua assenza è invece una presenza pienissima, trascende i continenti e le generazioni, si incarna e si disincarna in ristampe e inediti, compilation e documentari, offline e online e lui, si sa, aveva pianificato e previsto tutto, da quel maledetto 10 gennaio del 2016 all’eternità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Perché David Bowie. Oltre lo spazio ha tutto per candidarsi a migliore biografia del Duca Bianco di sempre Leggi anche: David Bowie, in libreria la biografia Oltre lo spazio e il tempo Leggi anche: David Bowie, a 10 anni dalla morte esce la biografia ‘Oltre lo spazio e il tempo’ Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. David Bowie, a 10 anni dalla morte esce la biografia 'Oltre lo spazio e il tempo' - Non una semplice biografia ma un viaggio nell’universo di un artista che ha riscritto le regole della musica, dell’arte e dell’identità ... adnkronos.com

David Bowie, l’eredità di un artista fuori dal tempo: “In fuga dai demoni ideava nuove realtà” - A dieci anni dalla scomparsa esce un’altra biografia del giornalista Paul Morley: “Anche per la sua morte inventò un capolavoro” ... repubblica.it

David Bowie oltre lo spazio e il tempo: serata tra musica e parole dedicata alla nuova biografia - Al centro dell'evento la nuova biografia David Bowie oltre lo spazio e il tempo scritta da Paul Morley, uno dei biografi più autorevoli del mondo musicale britannico, giornalista di New Musical ... mentelocale.it

"A volte penso che la mia testa sia così grande perché è piena di sogni" David Bowie Mick Rock - facebook.com facebook

Perché l’Ue non può avere una politica estera (e dunque di difesa) in quattro tweet. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.