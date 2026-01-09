L'articolo di El Mundo commenta come il Real Madrid sia riuscito ad arrivare in finale della Supercoppa spagnola grazie a una strategia definita da alcuni come

El Mundo scrive di “ vittoria paleolitica che porta il Real Madrid in finale” di Supercoppa spagnola. E che “non sorprende che Valverde, giocatore di grinta e forza, incarnato nel missile che le batterie antiaeree dell’Atlético hanno mal valutato, li rappresenti”. Il Real Madrid e un calcio paleolitico: i dettagli. Si legge su El Mundo “L’uruguaiano – scrive il giornale spagnolo dopo l’infuocata semifinale vinta 2-1 sull’Atletico – è passato dall’essere un giocatore che ha faticato ad adattarsi allo stile di Xabi Alonso a una figura chiave, anche se da terzino, per un allenatore il cui obiettivo principale oggi è la salvezza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Per vincere al Real Madrid, Xabi Alonso è passato ad un calcio paleolitico (El Mundo)

Leggi anche: Real Madrid, per Xabi Alonso il City è l’ultima spiaggia prima dell’esonero. Contattati Zidane e Klopp (El Mundo)

Leggi anche: Ai giocatori del Real Madrid non piacciono i metodi di Xabi Alonso e rimpiangono la libertà dei tempi di Ancelotti (El Mundo)

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Questo progetto può portare al crollo o al dominio dell'Europa: le trappole tattiche che attendono Xabi Alonso nel 2026; La rinascita di Rodrygo: dalla possibile cessione ad elemento chiave dell'attacco del Real Madrid di Xabi Alonso; Alonso sprona il Madrid a trovare soluzioni senza Mbappé per la sfida al Betis; Mbappé subisce una distorsione al ginocchio e salta il Real Madrid nella Supercoppa spagnola contro l’Atlético de Madrid.

Xabi Alonso si gode il primo derby conquistato: "Questa è la strada giusta per vincere il titolo" - Xabi Alonso ha scelto la via della fermezza e del rispetto dopo la semifinale vinta dal Real Madrid contro l’Atlético, ma senza nascondere. tuttomercatoweb.com