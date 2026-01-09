Per prevedere il blitz Usa in Venezuela bastava guardare la serie Jack Ryan

Per anticipare l’intervento statunitense in Venezuela, basta osservare la serie “Jack Ryan”. Dopo il raid che ha portato alla cattura dell’ex presidente Nicolás Maduro, sui social si diffonde un breve frammento della seconda stagione della serie, disponibile su Prime Video. Questo episodio riflette alcune dinamiche geopolitiche e militari che, in modo realistico, anticipano eventi simili nel mondo reale.

Dopo il raid statunitense che ha portato alla cattura dell’ormai ex presidente venezuelano Nicolás Maduro, sui social sta circolando moltissimo uno spezzone della seconda stagione della serie televisiva “Jack Ryan” ( disponibile su Prime Video ). Il protagonista, un analista della Central Intelligence Agency interpretato da John Krasinski, spiega il Paese sudamericano, le sue ricchissime riserve naturali che stridono con una situazione economica e umanitaria disastrosa, la sua prossimità all’arsenale nucleare statunitense. Tanto che, dice, “Russia e Cina non saranno mai la minaccia principale finché Paesi come il Venezuela lasciano spazio a interferenze proprio nel nostro cortile di casa”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Per prevedere il blitz Usa in Venezuela bastava guardare la serie “Jack Ryan” Leggi anche: Jack Ryan, la serie che ha previsto l’arresto di Maduro Leggi anche: La scena di Jack Ryan che nel 2018 prediva la crisi in Venezuela: “I potenti mondiali non vogliono lo sappiate” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Venezuela, Trump: Rodriguez faccia le cose giuste o pagherà un prezzo alto; Il blitz americano in Venezuela; Venezuela, Trump chiude l'era di Maduro: i 3 scenari possibili; Cosa succederà nel dopo-Maduro. DIARIO VENEZUELA/ Un “replay” della Libia con l’incognita cinese sullo sfondo - Non sembra esserci più la prospettiva di un ritorno alla democrazia in Venezuela e resta da capire come reagirà la Cina al blitz Usa ... ilsussidiario.net

