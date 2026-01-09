Nel 2026, Gigi Hadid rinnova il suo look con un mini bob nero opaco, un cambio di colore deciso e originale. La supermodella americana, nota per i suoi capelli biondo miele e platino, sceglie questa tonalità sobria ma di grande impatto, segnando una nuova tendenza. L’hairstylist delle star Dimitris Giannetos ha ideato questa versione del

I l 2026 inizia con un cambio cromatico radicale sulla chioma della supermodella americana 30enne, Gigi Hadid, da sempre icona dei capelli biondo miele e platino, che ha deciso di osare come mai prima. Affidata alle mani esperte dell’ hairstylist delle star Dimitris Giannetos per una campagna del makeup brand Maybelline New York, la top ha testato il colore di capelli più scuro della sua carriera: un nero intenso, dal finish semi opaco, su un bob sbarazzino e sexy, tagliato appena sotto il mento. Giannetos ha condiviso il risultato su Instagram e, com’era prevedibile, il web è impazzito all’istante per l’inedita pettinatura di Gigi Hadid. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per la top americana, l'hairstylist delle star Dimitris Giannetos ha creato un "matte black mini bob". Ed è subito tendenza

Leggi anche: Gigi Hadid torna castana e sfoggia il Matte black Mini Bob

Leggi anche: L'artista 28enne diventa la nuova First Lady di New York, e il micro french bob torna subito di tendenza

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dalle controculture al cinema allo street style. L’attrice americana certifica il ritorno di un capo di culto della moda, attestandosi (ancora una volta) a ultima, vera icona di stile. - facebook.com facebook