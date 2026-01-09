Per il Tropical c’è un altro Brisku | Che bello giocare con mio fratello
Il mercato invernale del Tropical Coriano si sta intensificando, con alcune uscite già annunciate e nuovi arrivi in programma. Il club, guidato dal presidente Marzi, continua a rinforzare la rosa con attenzione e strategia, preparando la squadra per le sfide future. Tra i nuovi acquisti, si distingue anche Brisku, che ha condiviso un momento di spensieratezza: “Che bello giocare con mio fratello”.
Un ritocco dietro l’altro. Il mercato invernale del Tropical Coriano sta entrando nel vivo. Dopo aver ufficializzato qualche cessione, il club del presidente Marzi si dà anche agli arrivi. Dopo Fabbri, ecco Elia Brisku. Classe 2007, difensore, nella prima parte di questa stagione ha indossato la maglia del Fossombrone. Fratello minore di Bryan, difensore già in forza al Tropical, è un anche lui un difensore versatile che ricopre prevalentemente il ruolo di terzino destro, ma può essere impiegato anche come difensore centrale o braccetto in una difesa a tre. Nato in Albania, è cresciuto nel settore giovanile del Cesena con cui ha completato l’intero percorso di formazione, dall’Under 17 fino all’Under 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
