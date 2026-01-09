Per il Tropical c’è un altro Brisku | Che bello giocare con mio fratello

Il mercato invernale del Tropical Coriano si sta intensificando, con alcune uscite già annunciate e nuovi arrivi in programma. Il club, guidato dal presidente Marzi, continua a rinforzare la rosa con attenzione e strategia, preparando la squadra per le sfide future. Tra i nuovi acquisti, si distingue anche Brisku, che ha condiviso un momento di spensieratezza: “Che bello giocare con mio fratello”.

