Peppino Mazzotta in scena all’Alighieri con Enigma | il genio e il segreto di Alan Turing
Dal 15 al 18 gennaio al Teatro Alighieri, Peppino Mazzotta interpreta
Giovedì 15, venerdì 16, sabato 17 gennaio alle 21, domenica 18 gennaio alle 15:30 al Teatro Alighieri per La Stagione dei Teatri 2025-2026 Peppino Mazzotta è il protagonista di “Enigma” con la regia di Giovanni Anfuso.?Lo spettacolo è una drammatica e commovente commedia che Hugh Whitemore. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Teatro, Peppino Mazzotta e il genio di Alan Turing. Appuntamento al Morlacchi
Leggi anche: Peppino Mazzotta è Alan Turing nello spettacolo "Enigma" diretto da Giovanni Anfuso
Teatro, Peppino Mazzotta e il genio di Alan Turing. Appuntamento al Morlacchi - Peppino Mazzotta è il protagonista dell'emozionante opera del drammaturgo inglese Hugh Whitemore: un omaggio al gen ... perugiatoday.it
Weekend a teatro con Popolizio, Bruno, Mazzotta - (di Daniela Giammusso) Dalla tragedia dei femminici tradotta in scena da Emma Dante a Peppino Mazzotta nella storia, vera, dello scienziato Alan Turing, fino al nuovo progetto di Massimiliano Bruno ... ansa.it
Peppino Mazzotta rilegge Gogol: "Le anime morte" al San Ferdinando - Punta sulla connotazione e sull'interazione tra i personaggi senza etica nè scrupoli che attraversano il romanzo, l'adattamento di Peppino Mazzotta de "Le anime morte", opera incompiuta di Gogol. rainews.it
Peppino Mazzotta è il protagonista di ( ), l'emozionante opera di Hugh Whitemore basata sul libro "Alan Turing, The Enigma" di Hodgesche (che ha ispirato l'acclamato film THE IMITATION GAME con Benedict Cumberbatch - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.