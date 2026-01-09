Peppino Mazzotta in scena all’Alighieri con Enigma | il genio e il segreto di Alan Turing

Dal 15 al 18 gennaio al Teatro Alighieri, Peppino Mazzotta interpreta

Giovedì 15, venerdì 16, sabato 17 gennaio alle 21, domenica 18 gennaio alle 15:30 al Teatro Alighieri per La Stagione dei Teatri 2025-2026 Peppino Mazzotta è il protagonista di "Enigma" con la regia di Giovanni Anfuso.?Lo spettacolo è una drammatica e commovente commedia che Hugh Whitemore.

