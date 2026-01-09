Con l’approssimarsi del 2026, si delineano importanti aggiornamenti per le pensioni minime in Italia. In particolare, vengono annunciati aumenti e nuovi importi stabiliti dall’INPS, rivolti ai pensionati con assegni più bassi. Questa panoramica offre un quadro chiaro delle novità previste, aiutando i beneficiari a comprendere meglio le variazioni e le opportunità per il prossimo anno.

Con l’avvicinarsi del 2026 arrivano aggiornamenti rilevanti per il sistema pensionistico italiano, in particolare per i titolari di assegni più bassi. Dopo un periodo di attesa, l’INPS ha ufficializzato gli aumenti delle pensioni minime attraverso la circolare n. 153 del 19 dicembre 2025, chiarendo importi, percentuali di rivalutazione e meccanismi di adeguamento che entreranno in vigore dal mese di gennaio. L’intervento interessa milioni di pensionati e si inserisce nel quadro della perequazione automatica, lo strumento che consente di adeguare gli assegni all’andamento dell’inflazione. Pensioni minime 2026: perché scattano gli aumenti e come funziona la perequazione. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

Leggi anche: Pensioni 2026, quanto aumenta l’assegno da gennaio: le simulazioni dei nuovi importi Inps

Leggi anche: Pensioni 2026, rivalutazione: ecco i nuovi importi Inps dal 1° gennaio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pensione, rivalutazione e aumenti a gennaio 2026: novità, conguagli e calendario pagamenti; Pensioni minime 2026: tutti gli aumenti ufficiali degli assegni con tabelle; Pensioni, dall’1 gennaio 2026 aumento dell’1,4%. Ecco le simulazioni della Cgil; Pensioni 2026, ecco gli aumenti reali in busta paga e quando verranno erogati: dai 3 euro delle minime ai 17 euro degli assegni medi. Le tabelle con gli importi netti.

Pensioni minime 2026: aumenti, nuovi importi e tutte le novità INPS - Con l’avvicinarsi del 2026 arrivano aggiornamenti rilevanti per il sistema pensionistico italiano, in particolare per i titolari di assegni più bassi. pensionipertutti.it