Pensioni minime 2026 | aumenti nuovi importi e tutte le novità INPS
Con l’approssimarsi del 2026, si delineano importanti aggiornamenti per le pensioni minime in Italia. In particolare, vengono annunciati aumenti e nuovi importi stabiliti dall’INPS, rivolti ai pensionati con assegni più bassi. Questa panoramica offre un quadro chiaro delle novità previste, aiutando i beneficiari a comprendere meglio le variazioni e le opportunità per il prossimo anno.
Con l’avvicinarsi del 2026 arrivano aggiornamenti rilevanti per il sistema pensionistico italiano, in particolare per i titolari di assegni più bassi. Dopo un periodo di attesa, l’INPS ha ufficializzato gli aumenti delle pensioni minime attraverso la circolare n. 153 del 19 dicembre 2025, chiarendo importi, percentuali di rivalutazione e meccanismi di adeguamento che entreranno in vigore dal mese di gennaio. L’intervento interessa milioni di pensionati e si inserisce nel quadro della perequazione automatica, lo strumento che consente di adeguare gli assegni all’andamento dell’inflazione. Pensioni minime 2026: perché scattano gli aumenti e come funziona la perequazione. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it
