L'assemblea regionale del Pd è convocata per il 31 gennaio ad Ancona, alle ore 15, sotto la guida della segretaria Chantal Bomprezzi. La riunione rappresenta un momento di confronto interno, mentre la fronda al suo interno sembra ancora in fase di sviluppo. Un appuntamento importante per discutere le future strategie del partito a livello regionale, in un contesto di equilibrio tra le diverse anime del partito.

Preparate i pop-corn. Il 31 gennaio sarà il giorno dell’ assemblea regionale del Pd, che ieri è stata ufficialmente convocata (ore 15 ad Ancona) dalla segretaria Chantal Bomprezzi. Sarà il primo vero confronto collettivo dopo le elezioni regionali, dopo cioè la debacle che ha lasciato le Marche nelle mani del centrodestra. E sarà anche il momento in cui la fronda anti-Bomprezzi cercherà di dare battaglia. Ma che la fronda resti per ora una rumorosa minoranza lo conferma il fatto che nell’ordine del giorno non ci sia traccia della sfiducia alla segretaria regionale. I punti sono quattro: le elezioni amministrative in arrivo, i congressi provinciali da fare, il referendum e il rilancio dell’iniziativa politica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pd, ecco l’assemblea regionale. Ma la fronda non decolla

