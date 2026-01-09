Pavlovic ha zappato il dischetto prima che Stanciu tirasse il rigore in curva bufera social sul Milan VIDEO

Durante una partita tra Milan e Genoa, Pavlovic ha modificato il dischetto del rigore prima che Stanciu tirasse, suscitando reazioni sui social. L'episodio ha attirato l'attenzione degli utenti, portando a discussioni sulla sportività e le decisioni in campo. Questo gesto ha definito un momento controverso, che ha diviso opinioni tra tifosi e appassionati.

Pavlovic l’eroe del Milan, condannato sui social. Prima che Stanciu tirasse sulla Stazione Spaziale Internazionale, al 99°, il rigore che avrebbe sancito la sconfitta del Milan contro il Genoa, Pavlovic ha rovinato intenzionalmente il dischetto (uno dei primi a farlo fu Maspero nel derby torinese, prima che Salah lanciasse il pallone sulla luna). I video in cui si vede il difensore del Milan zappare con insistenza, sia col destro sia col sinistro, il punto della battuta per rovinarlo appositamente sono diventati ovviamente virali sui social. E hanno innescato – la trafila è sempre la stessa – le successive polemiche. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pavlovic “ha zappato” il dischetto prima che Stanciu tirasse il rigore in curva, bufera social sul Milan (VIDEO) Leggi anche: Il comportamento di Pavlovic e Tomori sul rigore di Stanciu in Milan-Genoa: è agonismo estremo Leggi anche: Felici ha calciato il rigore col crociato rotto contro il Napoli: ha stretto i denti ed è andato sul dischetto La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pavlovic rovina il dischetto del rigore prima dell'errore di Stanciu in Milan-Genoa, il video - C’è polemica per il gesto antisportivo di Pavlovic nei concitatissimi minuti finali di Milan- msn.com

