Pavard nella bufera i tifosi urlano | Vattene Salta il riscatto e a giugno torna all’Inter?

Dopo la sconfitta in Supercoppa di Francia, il futuro di Pavard al Marsiglia appare incerto. I tifosi esprimono il loro disappunto chiedendo la sua cessione, mentre si fa strada l’ipotesi di un ritorno all’Inter a giugno. La vicenda evidenzia le tensioni tra risultati sportivi e aspettative dei supporter, aprendo un dibattito sulla gestione della rosa e sulle prospettive del giocatore.

La finale di Supercoppa di Francia persa dal Marsiglia contro il Paris Saint-Germain continua a far discutere, ma non tanto per quanto emerso sul campo quanto per il post-partita. A finire al centro della bufera è Benjamin Pavard, attualmente in prestito all’Olympique Marsiglia dall’Inter fino al termine della stagione. Dopo la lotteria dei rigori che ha consegnato il trofeo al Paris Saint-Germain, le telecamere hanno immortalato Pavard mentre scambiava sorrisi e parole con Lucas Hernandez, suo grande amico e avversario nella serata di Kuwait City. Un’immagine che non è passata inosservata e che ha scatenato l’ira di una parte della tifoseria dell’OM, pronta a riversare sui social commenti durissimi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

