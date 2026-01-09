Pavard nel caos i tifosi del Marsiglia chiedono la cessione | il gesto irrispettoso in Supercoppa
Dopo la recente sconfitta in Supercoppa, le immagini di Pavard che scherza con Lucas Hernandez hanno suscitato reazioni tra i tifosi del Marsiglia. Alcuni hanno chiesto la cessione del giocatore, considerando il gesto poco rispettoso. Questa vicenda evidenzia come momenti di tensione possano influenzare l’immagine e la percezione di un atleta, anche in contesti sportivi ad alta pressione.
Pavard finisce nel mirino dei tifosi per la chiacchierata con Lucas Hernandez dopo la sconfitta in Supercoppa: pizzicato dalle telecamere mentre scherza con l'avversario. 🔗 Leggi su Fanpage.it
