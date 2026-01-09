Pavard nel caos i tifosi del Marsiglia chiedono la cessione | il gesto irrispettoso in Supercoppa

Dopo la recente sconfitta in Supercoppa, le immagini di Pavard che scherza con Lucas Hernandez hanno suscitato reazioni tra i tifosi del Marsiglia. Alcuni hanno chiesto la cessione del giocatore, considerando il gesto poco rispettoso. Questa vicenda evidenzia come momenti di tensione possano influenzare l’immagine e la percezione di un atleta, anche in contesti sportivi ad alta pressione.

Pavard snobba l'Inter: "Volevo solo il Marsiglia, siamo un gruppo di qualità" - Pavard si è fatto strada tra cori, foto e autografi, con i tifosi del Marsiglia che lo hanno accolto con grande euforia: "Avevo solo l'Olympique Marsiglia in testa, abbiamo avuto un'ottima ...

Disastro De Zerbi, Marsiglia ko in casa col Nantes. Due espulsi e tifosi in rivolta sui social: "Esoneratelo"

Pavard: "Ho avuto il privilegio di vincere trofei con il miglior club d'Italia. L'Inter sarà sempre parte di me".

