Pavard ma che combini? L’ex Inter è nel mirino dei tifosi francesi | la Supercoppa diventa un incubo per il difensore

Dopo la sconfitta nella Supercoppa di Francia, Pavard è al centro delle critiche dei tifosi francesi. L’ex Inter ha suscitato reazioni negative a causa di un gesto compiuto dopo la partita, alimentando polemiche e discussioni tra gli appassionati. La vicenda ha acceso l’attenzione sui comportamenti dei giocatori e sulle aspettative dei supporter, rendendo questa situazione un episodio da seguire nel contesto del calcio francese.

Inter News 24 Pavard ed il gesto dopo la sconfitta nella Supercoppa di Francia: tifosi infuriati e polemiche per l'ex Inter. La Supercoppa di Francia tra il Marsiglia e il PSG è stata una finale amara per il club marsigliese, culminata con una dolorosa sconfitta ai rigori. Tuttavia, non è stato solo il risultato a far parlare della partita. Il difensore Benjamin Pavard, ex giocatore dell'Inter, è finito al centro delle polemiche non per un errore tecnico, ma per il suo comportamento post-partita, che ha scatenato l'indignazione dei tifosi del Marsiglia. Come appreso da Sportfanpage.it., a fine gara, mentre il tecnico Roberto De Zerbi si lasciava andare a un pianto di delusione per la sconfitta in finale, Pavard è stato ripreso dalle telecamere mentre rideva e scherzava con Lucas Hernandez, suo amico e compagno di nazionale.

