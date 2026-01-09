Patente a crediti cantieri | novità 2026 sanzioni raddoppiate e badge digitale

A partire dal 1º ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili devono ottenere la patente a crediti, nota anche come patente a punti. Questa normativa, in vigore fino al 2026, prevede sanzioni raddoppiate e l’introduzione di un badge digitale. La certificazione mira a migliorare la sicurezza e la responsabilità nel settore dei cantieri.

Cos’è la patente a crediti e perché è diventata obbligatoria? Dal 1º ottobre 2024 tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili sono tenuti a possedere la patente a crediti, detta anche patente a punti. Si tratta di un documento digitale rilasciato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che certifica il possesso . Potrebbe interessarti:. Sicurezza sul lavoro, il Premio per le imprese. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Patente a punti e badge digitale nei cantieri, le nuove norme di sicurezza Leggi anche: Sicurezza sul lavoro, arriva il badge digitale nei cantieri. Il governo raddoppia le sanzioni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Nuovo badge di cantiere: quando scatta l’obbligo - Il decreto Sicurezza ha introdotto un nuovo sistema di identificazione dei lavoratori nei cantieri edili, pubblici e privati. ediltecnico.it

Conversione in legge del DL 159/2025: badge, patente a crediti e volontari - 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di ... puntosicuro.it

[1/2] L’occupazione in nero di un clandestino, di un minore in età lavorativa o di un precettore di assegno di inclusione determina l’immediata decurtazione dei punti per imprese e autonomi titolari di patente a crediti. x.com

Lavoratori in nero: si azzerano i punti della "patente" a crediti Dal 1° gennaio 2026 la patente a crediti subisce una stretta: decurtazione immediata dei punti ... - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.