Passo avanti per la ciclopista Il percorso costeggerà l’Arno

Il Comune di Terranuova Bracciolini ha affidato a uno studio di Modena la progettazione esecutiva e la direzione lavori per la variante della Ciclopista dell’Arno nel Valdarno Superiore. L’intervento mira a risolvere le interferenze tra il percorso ciclabile e la rotatoria

Un nuovo passo avanti per il completamento della Ciclopista dell’Arno nel Valdarno Superiore. Il Comune di Terranuova Bracciolini ha affidato ad uno studio di Modena la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la variante necessaria a risolvere l’interferenza tra il tracciato ciclabile e la rotatoria "Le Coste" sulla SR 69. L’intervento riguarda il lotto 1, tratti 4-5-6, del sistema integrato della Ciclopista dell’Arno nel tratto Levane–Incisa Valdarno, e si rende necessario a seguito della realizzazione della nuova rotonda che non aveva previsto le predisposizioni per il passaggio della pista ciclabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Passo avanti per la ciclopista. Il percorso costeggerà l’Arno Leggi anche: Santa Croce sull'Arno: un percorso con i bambini per tutelare il patrimonio identitario e culturale dell'amaretto Leggi anche: Santa Croce sull'Arno: un percorso con i bambini per tutelare il patrimonio identitario e culturale dell'amaretto La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Passo avanti per la ciclopista. Il percorso costeggerà l’Arno. Passo avanti per la ciclopista. Il percorso costeggerà l’Arno - Il progetto mira a valorizzare il territorio, promuovere la mobilità sostenibile e creare opportunità turistiche. lanazione.it

Inaugurata la ciclopista di Montevarchi: un passo avanti per la mobilità sostenibile in Toscana - A Montevarchi inaugurato un nuovo tratto di ciclopista per promuovere la mobilità sostenibile e il turismo ecosostenibile. lanazione.it

OLBIA. PASSO AVANTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA RUDALZA A PORTO ROTONDO Il servizio di Giada Muresu nel #TGLive - facebook.com facebook

Nel 2025 Roma fa un passo avanti concreto sul fronte della raccolta dei rifiuti. #gestioneRifiuti #Italia #legno #raccolta #raccoltaDifferenziata #RAEE #rifiutiUrbani #riutilizzo #Roma #sostenibilità #territorio #transizioneEcologica x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.