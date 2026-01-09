Parto d’urgenza al Pronto soccorso di Arezzo | nasce una bambina nella shock room

Questa mattina, una donna in fase avanzata di gravidanza è stata trasportata d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo dalla Centrale Operativa del 118. L’arrivo tempestivo ha permesso alla donna di partorire immediatamente nella shock room dell’ospedale, assicurando assistenza immediata e sicurezza per madre e neonato.

Questa mattina, intorno alle ore 10.30, una donna al termine della gravidanza è stata presa in carico dalla Centrale Operativa del 118 di Arezzo e trasportata da un'ambulanza della Croce Rossa Italiana al Pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo per l'imminenza del parto.All'arrivo in.

