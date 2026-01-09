Parkinson | l’enzima JNK3 potenziale biomarcatore ematico che svela precocemente il danno ai neuroni

Recenti studi indicano che l’enzima JNK3 potrebbe rappresentare un biomarcatore ematico utile per rilevare precocemente il danno neuronale nel Parkinson. Un semplice esame del sangue potrebbe così contribuire alla diagnosi precoce e alla gestione della malattia, offrendo nuove possibilità di monitoraggio e intervento tempestivo.

