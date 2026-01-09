Parco delle Orobie gli eventi diventano itineranti

Il Parco delle Orobie si prepara a un 2026 ricco di eventi, che si svolgeranno in diverse località del territorio. Con 26 appuntamenti programmati, l'iniziativa offrirà opportunità di approfondimento su natura, storia, ricerca scientifica e letteratura, rendendo l'esperienza accessibile a tutti. Un percorso itinerante che valorizza le peculiarità del parco e coinvolge la comunità in un percorso di conoscenza e scoperta.

Parco delle Orobie per tutti: nel 2026 ben 26 appuntamenti tra natura, storia, ricerca scientifica e letteratura. Novità e conferme nell'attività di divulgazione programmata dal Parco delle Orobie Valtellinesi per il 2026, dopo il successo registrato nel corso dell'anno appena trascorso, con 16mila partecipanti. Le serate a tema "I mercoledì del Parco" diventano itineranti, ospitate nei comuni. Tornano "I venerdì della scienza" e gli appuntamenti letterari, per un totale di 26 eventi. Per i frequentatori assidui è stata introdotta una tessera a punti, la Orobie Card, con omaggi esclusivi per chi parteciperà ad almeno 12 o 20 appuntamenti.

