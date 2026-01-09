Parco Adda Nord grandi numeri Tutela di ambiente ed ecosistemi E nuovi progetti leonardeschi

Il Parco Adda Nord si impegna nella tutela ambientale, nella valorizzazione degli ecosistemi e delle aree di grande interesse naturale. Con iniziative di promozione turistica, attività educative e progetti leonardeschi, il parco mira a conservare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale della zona. Di seguito, i dati principali e le strategie previste per il nuovo anno, per un approccio sostenibile e integrato alla gestione del territorio.

Tutela ambientale, valorizzazione di ecosistemi e delle aree-gioiello, promozione turistica, attività didattica ed educativa, i numeri del Parco Adda Nord, le cifre della manovra, le azioni e strategie per l'anno che incomincia. Ma anche l'avvio di una verifica sul nuovo piano territoriale di coordinamento, il "piano regolatore" varato nel 2024, e l'affidamento a esperti per 'sondare' un'ipotesi di ampliamento del perimetro: il consiglio di gestione approva, documento unico di programmazione (dup) e bilancio di previsione approderanno alla comunità del Parco la prossima settimana. Il dup, il secondo predisposto dal nuovo consiglio di gestione presieduto da Giorgio Monti, si apre con una carrellata di numeri e dati "fotografia" della riserva a poco più di quarant'anni dall'istituzione: quasi 9mila ettari di superficie, il 21,3% a parco naturale, 37 comuni del bacino a cavallo fra quattro province o aree metropolitane, circa 260mila abitanti.

