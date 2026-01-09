Parchitelli fuori dal Consiglio regionale nonostante 23mila preferenze | Valuterò ogni strada giuridica

Lucia Parchitelli, nonostante abbia ricevuto oltre 23mila preferenze nelle ultime elezioni regionali, non entrerà a far parte del Consiglio regionale. La candidata ha dichiarato che valuterà ogni possibile strada giuridica per tutelare i propri diritti. La vicenda evidenzia le complessità del sistema elettorale e le implicazioni legali legate alla proclamazione dei nuovi consiglieri.

Nonostante le oltre 23mila preferenze alle ultime elezioni regionali, Lucia Parchitelli non sarà proclamata consigliera regionale. A renderlo noto è la stessa vicesegretaria del Partito Democratico Puglia, in una nota diffusa dopo la conclusione dei lavori della Commissione elettorale."Capisco la.

