Parcheggi strade verde pubblico | 7 anni per comprare terreni della Chiesa destinati all' agricoltura

Dopo sette anni di iter burocratici, il consiglio comunale di Marcianise ha approvato l'acquisto di terreni della Chiesa destinati all'agricoltura. La lunga procedura ha coinvolto pratiche relative a parcheggi, strade e verde pubblico, affrontando numerosi adempimenti normativi e documenti complessi. Un risultato che segna un passo importante per lo sviluppo del territorio e la pianificazione urbanistica della comunità.

Alla fine, dopo anni di carte, protocolli, pareri, richiami normativi e una quantità di sigle tale da mettere alla prova anche i più esperti di burocrazia creativa, il consiglio comunale di Marcianise ha detto sì. L’Ente ha autorizzato l’acquisizione dei terreni di proprietà dell’Istituto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Strade, parcheggi e verde all'ex cartiera Ripanti: iniziati i lavori di completamento

Leggi anche: Allerta meteo: il volontariato Verde Pubblico monitora le strade di Salerno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Strade distrutte dopo la posa dei cavi: il municipio X convoca l’operatore; A Figline e Incisa interventi sulle alberature dei parcheggi comunali; Milano toglie l’asfalto: il piano di depavimentazione da oltre 100.000 m² per più verde e città “spugna; Strade e residenti, la sicurezza vale 80mila euro.

La lotta alle isole di calore. Verde su strade e parcheggi : "Così parte la cura dell’ombra" - L’assessore Giorgio: "L’ombreggiatura degli spazi pubblici sarà incrementata del 70%". lanazione.it

Area verde, strade e parcheggi. Nuova vita per il comparto Cilea - Partiranno entro la primavera i lavori per realizzare il progetto di valorizzazione del comparto Cilea, in fondo a via Olindo Guerrini, che permetterà di completare l’assetto urbanistico della zona. ilrestodelcarlino.it

I Giani, nuovi parcheggi e strade rifatte - Sono partiti in via Morvillo a Sieci nel quartiere de "I Giani" una serie d’interventidi sistenazione e decoro dell’intera zona. lanazione.it

SAN CASCIANO - Post nevicata San Casciano, Benedetta Venezia: “Marciapiedi, parcheggi e strade secondarie pieni di ghiaccio”. La consigliera comunale di opposizione: "Tutto il territorio comunale è in tale stato, soprattutto alle scuole". x.com

È possibile puntare le telecamere su zone comuni come parcheggi o strade pubbliche - facebook.com facebook