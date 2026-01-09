Parcheggi strade verde pubblico | 7 anni per comprare terreni della Chiesa destinati all' agricoltura
Dopo sette anni di iter burocratici, il consiglio comunale di Marcianise ha approvato l'acquisto di terreni della Chiesa destinati all'agricoltura. La lunga procedura ha coinvolto pratiche relative a parcheggi, strade e verde pubblico, affrontando numerosi adempimenti normativi e documenti complessi. Un risultato che segna un passo importante per lo sviluppo del territorio e la pianificazione urbanistica della comunità.
Alla fine, dopo anni di carte, protocolli, pareri, richiami normativi e una quantità di sigle tale da mettere alla prova anche i più esperti di burocrazia creativa, il consiglio comunale di Marcianise ha detto sì. L’Ente ha autorizzato l’acquisizione dei terreni di proprietà dell’Istituto. 🔗 Leggi su Casertanews.it
