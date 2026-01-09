Papà è morto Lutto tra i reali la notizia dalla figlia Il suo matrimonio indimenticabile
La notizia della scomparsa del padre, comunicata dalla figlia, ha suscitato un momento di riflessione tra le famiglie reali europee. In un contesto di riservatezza e rispetto, questa perdita ricorda l'importanza di preservare le vicende private anche di figure pubbliche e storiche. Un evento che, pur nel suo riserbo, assume un significato profondo per chi ne è coinvolto.
La notizia è arrivata in modo discreto, come spesso accade per le vicende più intime che riguardano le grandi famiglie europee. L’8 gennaio, a Madrid, si è spento all’età di 85 anni Philippe Junot, primo marito di Carolina di Monaco. A comunicarlo è stata la figlia maggiore Victoria, nata dal secondo matrimonio con Nina Wendelboe-Larsen, attraverso un lungo e commosso messaggio pubblicato su Instagram. La Principessa, al momento, non ha rilasciato alcun commento pubblico sulla scomparsa dell’ex coniuge. Nel post, Victoria ha raccontato gli ultimi momenti del padre e il legame profondo che li univa, scrivendo: “Con il cuore commosso, sono triste nell’annunciare la scomparsa di mio padre. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
