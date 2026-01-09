Papa a diplomatici | Guerra va di moda

Il Papa ha rivolto un appello ai diplomatici presenti all'incontro annuale in Vaticano, sottolineando come la guerra sembri essere una realtà sempre più presente nel panorama internazionale. Con circa 400 rappresentanti di diversi paesi, l'evento ha offerto un'occasione per riflettere sulle sfide della pace e sul ruolo della diplomazia nel promuovere il dialogo tra le nazioni.

11.05 Papa Leone XIV all'incontro annuale con il Corpo Diplomatico accreditato in Vaticano. Presenti in 400. "Preoccupa sul piano internazionale la debolezza del multilateralismo. A una diplomazia che promuove il dialogo, si sostituisce una diplomazia della forza" ha detto il Papa. "La guerra è tornata di moda".Va rispettato il diritto umanitario internazionale". E condanna le "strutture civili coinvolte in guerra". Poi, allarme in Occidente su libertà di espressione ridotta. Appello a rispetto dei diritti "inalienabili" dei migranti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

