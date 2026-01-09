Paolo Recchia Trio feat Nicola Angelucci in concerto al Charity Café
Venerdì 9 gennaio, il Charity Café ospiterà il concerto del Paolo Recchia Trio con la partecipazione di Nicola Angelucci. Un evento dedicato alla musica jazz, che offrirà un momento di ascolto autentico e coinvolgente. L’appuntamento si inserisce nella programmazione del locale, contribuendo a valorizzare la scena musicale locale con un’esibizione di qualità. Un’occasione per apprezzare il talento dei musicisti in un ambiente intimo e accogliente.
Il jazz torna a essere il protagonsita al Charity Café con il concerto di Paolo Recchia in programma venerdì 9 gennaio. Il quartetto guidato dal sassofonista andrà in scena nel club di via Panisperna con Giacomo Serino alla tromba, Giulio Scianatico al contrabbasso e per l'occasione in veste di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
