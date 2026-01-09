Paola Turci ha avuto una reazione fumantina dopo l’intervista rilasciata da Francesca Pascale | È fortemente risentita

Recenti dichiarazioni di Francesca Pascale al Corriere hanno suscitato una reazione risentita da parte di Paola Turci. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo nella rubrica di Oggi, la cantante romana, solitamente apparsa tranquilla in pubblico, avrebbe manifestato un forte disagio in privato. Questa dinamica evidenzia come le parole di Pascale abbiano avuto un impatto emotivo sulla artista, svelando una risposta più intima e riservata.

Paola Turci avrebbe reagito con risentimento alle parole dette da Francesca Pascale al Corriere. Lo scrive Alberto Dandolo nella sua rubrica sul settimanale Oggi: "La cantante romana che in pubblico appare serena e distaccata, avrebbe avuto una reazione fumantina in privato". Ancora, sarebbe "fortemente risentita". E sempre sul settimanale di gossip si legge che invece Pascale sarebbe "pronta a scendere in politica e stia aprendo il suo cuore all'amore". Ma cosa aveva detto l'ex compagna di Silvio Berlusconi al Corriere della Sera? "Sono stata una relazione tossica, non ero pronta dopo Berlusconi, era un chiodo schiaccia chiodo".

