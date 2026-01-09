In questa recensione, analizziamo Pandemonium, un horror ambientato nell’inferno, che presenta elementi imperfetti ma comunque interessanti. La storia segue Nathan, che si risveglia dopo un incidente in una zona montana avvolta dalla nebbia, credendo di essere uscito illeso. Esploreremo i punti di forza e le criticità di un film che, pur senza perfezione, offre spunti di riflessione nel genere horror.

Nathan si risveglia dopo essere rimasto coinvolto in un violento incidente stradale sul ciglio di una strada montana avvolta dalla nebbia, miracolosamente uscito illeso – o così almeno lui crede. Accanto a lui vi è Daniel, motociclista responsabile del frontale e altrettanto integro fisicamente ma visibilmente scosso dall’accaduto. Gli uomini impiegano diversi minuti a comprendere la verità, ovvero di essere entrambi morti. Ciò che stanno sperimentando è una sorta di purgatorio, in attesa di confrontarsi con ciò che li attende. In Pandemonium due porte appaiono improvvisamente dal nulla: una luminosa dalla quale proviene della musica celestiale, l’altra oscura e in cui si odono delle urla. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Pandemonium: il terrore dell’inferno in un horror imperfetto – Recensione

