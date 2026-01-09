Palma Campania musica e raccolta fondi per i bambini di Gaza Importante adesione della comunità e delle associazioni cittadine

A Palma Campania, si è svolta una manifestazione di musica e raccolta fondi dedicata ai bambini di Gaza. La comunità e le associazioni locali hanno aderito con impegno, rafforzando il senso di solidarietà e vicinanza verso le popolazioni colpite dal conflitto. L'iniziativa ha rappresentato un gesto concreto di sostegno, sottolineando l'importanza di unire le forze per aiutare chi vive in situazioni di emergenza e sofferenza.

Palma Campania – Un "ponte" di solidarietà tra Palma Campania e la martoriata Gaza. E' quello idealmente realizzato dalla comunità della "città della Quadriglie", attraverso l'impegno delle associazioni cittadine, che hanno promosso e finalizzato una raccolta di fondi a favore dei bambini di quella striscia di terra da sempre insanguinata da venti di guerra e che solo di recente ha visto tacere le armi nell'ambito del conflitto Israelo – palestinese, anche se tutto questo non ha ancora dato inizio alla pace. Nel corso del concerto dell'Epifania, promosso per l'occasione dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Donnarumma, in particolare dall'assessorato alla Cultura, retto dal vicesindaco, Elvira Franzese, è stato ribadito come l'iniziativa abbia voluto rappresentare un piccolo – grande gesto per non restare indifferenti a questo dolore.

