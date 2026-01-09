Pallavolo | SisalTipster partner di Lega volley femminile

La Lega Volley Femminile ha annunciato l'ingresso di SisalTipster come nuovo partner ufficiale. Questa collaborazione mira a sostenere lo sviluppo e la crescita del movimento, rafforzando il rapporto tra il mondo del volley e il settore delle scommesse sportive. L'accordo rappresenta un passo importante per entrambe le realtà, favorendo iniziative condivise e un maggiore coinvolgimento degli appassionati.

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - La Lega Volley Femminile annuncia l'ingresso di SisalTipster tra i propri partner ufficiali. Il progetto editoriale di Sisal dedicato all'analisi, ai dati e alla cultura sportiva diventa primo Exclusive Partner del FantaLVF e sponsor del premio MVP of the Month. Una partnership strategica nata dall'incontro tra due realtà con forte vocazione digitale e orientamento alla costruzione di community partecipative e competenti, dove la passione per lo sport diventa esperienza condivisa. Lo scrive la Sisal. Negli ultimi anni la Lega Volley Femminile ha creato un ecosistema digitale di riferimento, distinguendosi nel panorama sportivo italiano grazie a una fanbase di oltre un milione e 200mila follower che rendono il Campionato di Serie A Femminile la seconda Lega sportiva italiana più seguita alle spalle della sola Serie A di calcio.

