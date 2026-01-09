Pallamano | Italia vittoria in rimonta nelle Far Oer Altro successo verso gli Europei 2026

La nazionale italiana di pallamano ha ottenuto una vittoria in rimonta nelle Far Oer, consolidando il suo percorso di preparazione verso gli Europei 2026. Dopo il successo contro la Romania a Trieste, questa affermazione rafforza la fiducia del team in vista delle prossime competizioni ufficiali. Un risultato importante che testimonia la crescita e l’impegno degli azzurri nel cammino verso l’appuntamento continentale.

Dopo la vittoria contro la Romania, di qualche giorno fa a Trieste, continua con una nuova vittoria in amichevole la marcia d’avvicinamento dell’Italia della pallamano agli Europei 2026. Gli azzurri di Bob Hanning infatti, nel primo test contro le Isole Far Oer, hanno battuto a Torshavn in rimonta i padroni di casa con lo score di 34-36. LA CRONACA. La gara inizia male per i gemelli Mengon e compagni. L’Italia fatica a trovare misure e rotazioni, mentre i “locali” affidandosi al talento di West Av Teigum, a una fase difensiva aggressiva e alle parate di Jacobsen riescono a creare un mini-solco sul 9-7, dopo una decina di minuti di gioco, che si trascinano sino all’intervallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

