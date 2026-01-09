Dal 15 al 18 gennaio al Teatro delle Moline di Bologna, torna in scena ’Il buio’, uno spettacolo di Stefano Marchetti tratto dall’opera di Antonio Moresco. Un racconto che esplora le sfumature tra luci e ombre, offrendo uno sguardo profondo su temi universali. La prima regia teatrale di Moresco si propone di coinvolgere il pubblico in un’esperienza intensa e riflessiva, tra parole, luci e silenzi.

di Stefano Marchetti Sprofonderemo nell’oscurità per ritrovare una luce. Da giovedì 15 a domenica 18 gennaio al Teatro delle Moline di Bologna tornerà in scena ’ Il buio ’, un racconto di voci, luci e ombre dello scrittore e drammaturgo Antonio Moresco, 78 anni, qui alla sua prima regia teatrale. La pièce – che ha debuttato due anni fa proprio in questo teatro – ci accompagna nella vita di Santa Rita da Cascia (interpretata da Alessandra Dell’Atti) che dialoga con la voce dell’autore e rivela la verità sugli anni che hanno preceduto il suo ingresso in monastero. Rita nacque a Roccaporena, in Umbria, nel 1381, gli anni delle lotte fra Guelfi e Ghibellini, e sposò un uomo impulsivo e violento, un ufficiale, che venne poi ucciso: i due figli morirono per malattia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Palco e sala nell’oscurità. Arriva ’Il buio’

Leggi anche: Gessate si ferma per l’ultimo saluto a Clinton Sala, morto a 21 anni nell'incidente di Stezzano: “Eri luce nel buio"

Leggi anche: Piazza davanti alla Reggia al buio, Napoletano: "L'oscurità genera un forte senso di insicurezza nella popolazione"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Palco e sala nell’oscurità. Arriva ’Il buio’ - di Stefano Marchetti Sprofonderemo nell’oscurità per ritrovare una luce. quotidiano.net