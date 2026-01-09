Pagelle Milan-Genoa i voti di Gazzetta | Bartesaghi crea occasioni Leao gol che pesa

Ecco le pagelle di Milan-Genoa, partita della 19ª giornata di Serie A 2025-2026 disputata ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano. Analizziamo le prestazioni dei giocatori, evidenziando le occasioni create da Bartesaghi e il gol di Leao, punto saldo per il risultato finale. Una valutazione obiettiva per comprendere le dinamiche di questa sfida tra due squadre in cerca di continuità.

Le pagelle di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Milan-Genoa, i voti di Gazzetta: Bartesaghi crea occasioni. Leao, gol che pesa Leggi anche: Pagelle Milan-Lazio, i voti di Gazzetta: “Leao guida del Diavolo”. Che voto per Bartesaghi Leggi anche: Pagelle Milan-Fiorentina, i voti del CorSport: Giménez crea. Leao si è sbloccato. Modric … Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ci sono due 4.5 nelle pagelle di Milan-Genoa; Milan-Genoa 1-1, pagelle: Leali in stato di grazia. Bartesaghi, l'ingenuità poteva costare cara; Milan-Genoa, le pagelle: Stanciu tira in curva, 4,5. Leao è tutto nel gol... ma pesa, 6,5; Milan-Genoa 1-1, le pagelle: Leali (7,5) le para tutte, Colombo (7,5) gol dell'ex, Leao (6,5) sbuca dal nulla, Stanciu (4,5) alle stelle.... Pagelle Milan-Genoa, i voti della sfida di San Siro: Fofana insufficiente - Genoa, partita che ha visto il Milan perdere in casa contro i rossoblu allontanandosi dalla prima posizione ... calciomercato.it

Pagelle Milan Genoa: la legge dell’ex con Colombo, Leao provvidenziale. Disastro Stanciu VOTI - Pagelle Milan Genoa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 19ª giornata di Serie A 2025/26 Pagelle Milan Genoa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 19ª gi ... calcionews24.com

Milan-Genoa 1-1, voti e pagelle: Modric e Tomori da 6.5. Diverse insufficienze - 1 a San Siro, con un rigore sbagliato nel finale dagli ospiti e tante occasioni create dai rossoneri nel corso dell'intera partita. milannews.it

Fai tu le pagelle di Milan-Genoa @NonEvoluto @netsone88 #milancommunity x.com

Fai tu le pagelle di Milan-Genoa - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.