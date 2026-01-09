Paganini suggerisce | Chiuso il contratto con Tudor mi aspetto che la Juventus faccia questa cosa

Dopo aver concluso il contratto con il nuovo allenatore Tudor, la Juventus si prepara a definire i prossimi passi strategici. In questo contesto, le aspettative e le decisioni della società saranno fondamentali per impostare il futuro della squadra e raggiungere gli obiettivi stagionali. L'attenzione è rivolta alle azioni che la Juventus adotterà in questa fase di transizione, determinante per il percorso sportivo e organizzativo del club.

Paganini: «Chiuso il contratto con Tudor mi aspetto che la Juventus faccia questa cosa». Il commento del noto giornalista. In casa Juventus, le manovre fuori dal campo continuano a generare un intenso dibattito mediatico, con le ultime mosse societarie che sembrano tracciare un solco netto verso il futuro. La notizia principale riguarda la separazione definitiva da Igor Tudor: lo scorso 8 gennaio, il club bianconero ha ufficializzato la risoluzione del contratto con il tecnico croato, che era stato esonerato a fine ottobre. Questa operazione non solo libera Tudor da ogni vincolo, permettendogli di valutare nuove panchine all’estero, ma garantisce alla Juventus un risparmio economico significativo, stimato intorno agli 8 milioni di euro lordi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Paganini suggerisce: «Chiuso il contratto con Tudor mi aspetto che la Juventus faccia questa cosa» Leggi anche: Tudor ha risolto il contratto con la Juventus, in questa stagione può tornare ad allenare all’estero Leggi anche: Szczesny ripercorre la Juventus: «Quella volta che Chiellini mi urlò contro. Buffon mi disse questa cosa, ancora oggi mi vengono i brividi…» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Paganini: “Chiuso il contratto con Tudor penso e credo che ora la dirigenza della Juventus debba dare un…” - Paolo Paganini, tramite X, ha parlato della risoluzione tra la Juventus e Igor Tudor e della possibilità che Luciano Spalletti rinnovi con il club bianconero: "Chiuso il contratto ... tuttojuve.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.