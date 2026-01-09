Padova piange Antonino Mangano il maestro dell’atletica veneta
Padova piange Antonino Mangano, figura storica dell’atletica veneta. A 75 anni, l’allenatore di Assindustria Sport si è spento dopo una lunga malattia. La sua passione e competenza hanno contribuito allo sviluppo di molti atleti, lasciando un’impronta significativa nel panorama sportivo locale. La comunità atletica si unisce nel ricordo di un professionista che ha saputo trasmettere valori fondamentali attraverso il suo lavoro.
C’è un silenzio insolito oggi tra le piste di atletica di Padova. Antonino “Nino” Mangano, 75 anni, storico allenatore di Assindustria Sport, si è spento dopo una lunga malattia, lasciando dietro di sé un’eredità fatta di tecnica, passione e umanità.Siciliano di origine, Mangano aveva costruito. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Chiacchiere di Sicilia: all'Officina del Sole protagonista il romanzo di Antonino Mangano
Leggi anche: VIDEO | Ritorno a casa tra ricordi e identità: a #unminutodilibri “Chiacchiere di Sicilia” di Antonino Mangano
Addio ad Antonino Mangano - L’atletica veneta è in lutto per la scomparsa di Antonino Mangano, storico allenatore di Assindustria Sport. fidal.it
OMIGNANO DICE ADDIO AL DIRETTORE MICHELE RUBINO, UN GENTILUOMO DELLA SCUOLA - Omignano piange , e punto di riferimento per la comunità e per tante generazioni di studenti. Di lui reste - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.