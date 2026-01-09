Padova piange Antonino Mangano il maestro dell’atletica veneta

Padova piange Antonino Mangano, figura storica dell’atletica veneta. A 75 anni, l’allenatore di Assindustria Sport si è spento dopo una lunga malattia. La sua passione e competenza hanno contribuito allo sviluppo di molti atleti, lasciando un’impronta significativa nel panorama sportivo locale. La comunità atletica si unisce nel ricordo di un professionista che ha saputo trasmettere valori fondamentali attraverso il suo lavoro.

