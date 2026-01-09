Padova-Modena diciannovesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Padova e Modena, valida per la diciannovesima giornata della Serie B 2025/2026, si disputa in un momento chiave per entrambe le squadre. I veneti mirano a consolidare la posizione in classifica, mentre gli emiliani cercano punti utili per mantenere il ritmo con le prime della classe. Di seguito le probabili formazioni e le modalità di visione dell'incontro.

Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I veneti cercano continuità per mantenersi a distanza dalla zona retrocessione, mentre gli emiliani vogliono rimanere agganciati al gruppo di testa. Padova-Modena si giocherà domenica 11 gennaio 2026 alle ore 17.15 presso lo stadio Euganeo. PADOVA-MODENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I veneti cercano la scossa tra le proprie mura, dopo troppi passi falsi casalinghi. La squadra di Andreoletti deve tornare alla vittoria sfruttando il fattore casalingo, malgrado la classifica sia ancora tranquilla, con il decimo posto a quota 22 punti, a meno quattro dall’ottavo posto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Padova-Modena, diciannovesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Lecce vs Roma, diciannovesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Pisa vs Como, diciannovesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Diretta Padova-Modena: dove vederla in tv e live streaming; L'internazionale Ferrieri Caputi per Padova-Modena; SERIE BKT DESIGNAZIONI 19A GIORNATA; L'internazionale Ferrieri Caputi per Padova-Modena. Pronostico Padova-Modena: sesta volta nelle ultime sette - Modena è una partita valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B: tv e streaming, formazioni e pronostico ... ilveggente.it

Calcio Padova, mercato e trattative: stand-by su Giovanni Giunti, questione di soldi. E i biancoscudati preparano la sfida al Modena - Una giornata di riposo ieri per il Calcio Padova che oggi, domani e sabato si allenerà di mattina al centro Geremia a porte chiuse per preparare al meglio la sfida di domenica ... ilgazzettino.it

Modena espugna Padova, Verona corre, Grottazzolina si sblocca nelle sfide della 14ma di Superlega - La 14ª giornata di Superlega si chiude con tre partite che raccontano ambizioni, rincorse e lotte serrate su fronti molto diversi della classifica. oasport.it

Padova-Modena, tornano tra i convocati Lasagna e Pastina Ancora out Favale - facebook.com facebook

Prevendita Padova-Modena (domenica 11/1 ore 17:15) padovacalcio.it/prevendita-pad… x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.