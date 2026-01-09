Pacini tutti i no della Zeno Colò | È la strategia del lento abbandono

Nel 2026, l’associazione Zeno Colò evidenzia la crescente preoccupazione per il Piot Pacini di San Marcello, accusato di adottare una strategia di lento abbandono. La questione, al centro di un dibattito locale, richiama l’attenzione sulla gestione e le decisioni che influenzano il futuro del territorio e delle sue risorse. Una riflessione necessaria sulla tutela e l’attenzione dedicata a questa area, fondamentale per la comunità.

Il 2026 inizia con un grido d’allarme dell’associazione "Zeno Colò" sulla "strategia del lento abbandono" del Piot Pacini, di San Marcello. "Una preoccupazione – si legge nel documento diffuso ieri – che non nasce da impressioni, ma da fatti concreti e misurabili. Sulla radiologia ci sono ritardi inaccettabili. Si lavora per la conclusione del reparto, ma si parla ormai di marzo 2026. Siamo a un anno dall’inizio dei lavori, ben oltre i “6 mesi al massimo“, inizialmente previsti. Questo ritardo ha conseguenze sanitarie dirette: il numero di interventi del punto di primo soccorso è calato di oltre la metà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

