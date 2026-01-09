Alexander Ovechkin, noto come il Messi dell’hockey in America, è un talento russo che ha conquistato Washington, diventando un’icona sportiva. Il 6 aprile ha superato il record di gol in NHL di Wayne Gretzky, consolidando la sua posizione tra i grandi del settore. Tuttavia, la sua figura è anche soggetta a discussioni legate alla sua nazionalità e alle affiliazioni politiche, che spesso vengono ignorate nel contesto sportivo.

Lo scorso 6 aprile, Alexander Ovechkin, leggenda dell’hockey su ghiaccio, ha superato il record di gol in Nhl detenuto da Wayne Gretzky. Ha segnato il suo gol numero 895 in Nhl. Ha superato una leggenda. È una figura politicamente controversa. Pur essendo ammirato come uno dei più grandi atleti della storia, la sua stretta vicinanza a Vladimir Putin e il suo sostegno pubblico al presidente russo, anche dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, hanno suscitato dibattiti e polemiche. Nonostante ciò, nella Nhl e a Washington, Ovechkin gode di grande rispetto e pochi affrontano apertamente la questione politica, preferendo la diplomazia o ignorando il tema per mantenere l’unità nello spogliatoio e tra i tifosi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

